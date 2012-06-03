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Магазин медицинской техники и товаров медицинского назначения от ООО "БЕЛМЕД ОПТ"
Компания ООО " Белмед Опт" осуществляет поставки медицинских изделий и медицинской техники в лечебные учреждения, медицинские лаборатории, в центры диагностики и обследования, с многопрофильные лаборатории на территории РФ , а так же экспортом медицинской техники и медицинских изделий в страны ЕАЭС.
Наша компания серьезно относится качеству поставляемой продукции и выборе производителей и импортеров .
Вся предлагаемая продукция имеет сертификаты качества и регистрационные удостоверения Минздрава РФ.
Наша компания предлагает:
*Уверенность во всех поставках, наличие постоянного склада, отлаженной логистики.
*Оперативность обработки заказа.
*Индивидуальный подход к работе с Вашим предприятием
*Честность и прозрачность всех операций
*На весь ассортимент реализуемой продукции мы предоставляем полный пакет документов , подтверждающий ее качество и происхождение.
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