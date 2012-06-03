Магазин медицинской техники и товаров медицинского назначения от ООО "БЕЛМЕД ОПТ"

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ООО "БЕЛМЕД ОПТ"
Медицинская Техника, Медицинская мебель и Расходные материалы
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Система диагностическая ультразвуковая Aplio 500 (модель TUS-A500) Быстрый просмотр
Система диагностическая ультразвуковая Aplio 500 (модель TUS-A500)
Артикул: нет
 
В ультразвуковой системе Aplio 500 заложена основа технологического преимущества высококлассных УЗ аппаратов корпорации Canon Medical Systems, работающих на высокотехнологичной платформе. Концепция Aplio подразумевает исключительное качество изображений, современные приложения и исключительно удобный и гибкий интерфейс пользователя. Это позволило добиться отличного сочетания рабочих характеристик и значимых преимуществ для каждой области применения, а новая концепция управления iStyle существенно упрощает проведение исследований и значительно сокращает их продолжительность.
Характеристики
13 125 000,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Эндоскопическая система VME-2000 Быстрый просмотр
Эндоскопическая система VME-2000
Артикул: нет
 
Видеопроцессор и осветитель VME-2000 (HD)
Разрешение высокой четкости HD (1280 x 720);
USB-разъем;
Подавление бликов;
Функция заморозки;
Полностью цифровая обработка сигнала (плат. Motus 3.0)
Светодиодная подсветка (LED light)
Улучшенное отображение структур
Автоматический контроль яркости
Подсветка гемоглобина (NbE)
Режим "Заморозки" изображения (Freeze)
Оптимизация изображения
Совместимость с USB устройствами
Легкая настройка баланса белого
Легкая и эргономичная рукоятка управления зонда
Удаленное управление видеопроцессором с рукоятки зонда
Характеристики
Цена по запросу
Количество:
Характеристики
В наличии
Ультразвуковой сканер Chison Qbit 7 Быстрый просмотр
Ультразвуковой сканер Chison Qbit 7
Артикул: нет
 
19-ти дюймовый монитор ЖК
4 активных порта для датчиков
Частотный диапазон составляет от 1 до 15 МГц
Компьютерный терминал
Кинопетля не менее 512 кадров
Размер жесткого диска 500Гб
Поддержка форматов JPEG и MPEG4 с сохранением материалов на карту памяти, USB-диск
Технологии беспроводной связи
Бренд
Китай
Характеристики
Цена по запросу
Количество:
Характеристики
В наличии
Алкотестер Динго Е-030 (В) с Bluetooth (возможно соединение с планшетом или смартфоном) Быстрый просмотр
Алкотестер Динго Е-030 (В) с Bluetooth (возможно соединение с планшетом или смартфоном)
Артикул: нет
 
овый профессиональный алкотестер Динго Е-030 (В) с Bluetooth (возможно соединение с планшетом или смартфоном). Быстрый точный и простой в эксплуатации, его работа основана на современных достижениях микроэлектроники.



Управление анализатором производится с помощью трех кнопок и системы меню. Кнопка, отвечающая за включение и запуск теста расположена на лицевой панели, а две кнопки для настройки – под задней крышкой. Это решение исключает случайное изменение настроек алкотестера при работе с персоналом. Современная система контроля выдоха предотвращает возможность ошибки или попытки обмана при выдохе.


Регистрационное удостоверение Росздравнадзора и Сертификат об утверждении типа средств измерений позволяет использовать Динго Е-030 для проведения предрейсовых / предсменных осмотров.



Версия Динго Е-030 (В) с Bluetooth подключается к смартфонам iOS и Android. Это позволяет фиксировать процесс продувания, результат теста, GPS-положение, дату и время теста, серийный номер алкотестера. Данные могут отправляться через мессенджер, почту или облачный сервис, что дает возможность организовать удаленный контроль трезвости персонала.
Характеристики
25 095,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Алкотестер Динго Е010 Быстрый просмотр
Алкотестер Динго Е010
Артикул: нет
 
Алкотестер Динго Е-010 — современный прибор для измерения уровня массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе оснащен сверхчувствительным электрохимическим сенсором, благодаря которому достигается высокая точность проведения теста. Динго Е010 выгодно отличается от других моделей в линейке своим богатым функционалом, характерным для профессиональных алкотестеров. Динго Е010 оснащен системой контроля выдоха, имеет возможность работы как с мундштуком, так и без него.



Динго Е 010 имеет Регистрационное удостоверение Росздравнадзора и может использоваться для контроля трезвости персонала.



Особенности модели Динго Е-010

Сверхчувствительный электрохимический датчик
Функция антиобман
Цифровой дисплей
Счетчик тестов
Характеристики
10 395,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Алкотестер Drivesafe II Быстрый просмотр
Алкотестер Drivesafe II
Артикул: нет
 
Алкотестер Drivesafe II — современный прибор для профессионального измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, оснащен высокоточным электрохимическим сенсором, что позволяет проводить тесты с наибольшей точностью, стабильностью и высокой скоростью подготовки к ним.



Алкотестер Drivesafe II является прибором для профессионального измерения, а также применяется в предрейсовых и предсменных осмотрах сотрудников.
Модель Drivesafe II оснащена полноценной системой контроля продувания, позволяющей избежать ошибок при измерении в виде недостаточного выдоха или выдоха мимо установленного мундштука.



Особенности:

Компактный и легкий
Электрохимический датчик
Жидкокристаллический дисплей
Является средством измерения
Применяется для предрейсового и предсменного осмотра сотрудников
Характеристики
28 245,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Динго E-200 (В) с принтером Быстрый просмотр
Динго E-200 (В) с принтером
Артикул: нет
 
Динго Е-200 (B) с принтером — профессиональный анализатор предназначен для быстрого и точного измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе.



Главное отличие Динго Е-200В от предшествующей модели Е-200B заключается в наличии функции Bluetooth и возможности подключения принтера по беспроводному каналу связи. Принтер для печати результатов проверки входит в комплект.



Динго Е-200 (В) оснащен электрохимическим сенсором с повышенной износоустойчивостью, может использоваться как для самоконтроля, так и для проведения медицинского освидетельствовании, или в предсменном и предрейсовом осмотре сотрудников.



Прибор работает как с мундштуком, так и без него. Имеет полнотекстовый графический дисплей, русскоязычное меню, внутреннюю память на 500 измерений: все это обеспечивает удобное и понятное использование устройства.



Прибор Динго Е-200В является медицинским измерительным прибором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Особенности модели Динго Е-200 (B) с принтером:

Электрохический сенсор.
Тест с/без мундштука, с мундштуком-воронкой.
Принтер в комплекте.
Беспроводное подключение принтеру.
Внутренняя память на 500 измерений.
Применяется для медицинского освидетельствования.
Применяется для предрейсового и предсменного осмотра сотрудников.
Применяется для освидетельствования в ГИБДД.
Характеристики
70 245,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кресло-коляска Barry R1 Быстрый просмотр
Кресло-коляска Barry R1
Артикул: нет
 
Кресло Barry R1 — оптимальный вариант, если вам надо часто складывать коляску. Помимо стандартной для остальных изделий Barry складной рамы, у этой модели можно сложить спинку, а также быстро снять подлокотники, подножки и колеса. В таком виде коляска занимает минимум места дома и в багажнике, ее можно брать в долгие поездки. Кроме того у модели R1 увеличена грузоподъемность — она выдерживает до 115 кг.

Особенности:

Складная рама и спинка.
Практичная легкомоющаяся обивка из нейлона.
Съемные подножки, регулируемые по высоте.
Съемные подлокотники.
Быстросъемные колеса.
Трансферные колеса.
Пневматические шины с насосом в комплекте.
Максимальная нагрузка до 115 кг, собственный вес 18 кг.
Характеристики
19 372,50 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кресло-коляска Barry A2 Быстрый просмотр
Кресло-коляска Barry A2
Артикул: нет
 
Складная стальная коляска с фиксированными спинкой, подлокотниками и подножками. Яркий представитель среди стальных кресел-колясок, оснащенных самым необходимым для удобства пользователя. Материал обивки сиденья и спинки – практичный и приятный на ощупь нейлон, который легко поддается чистке. Коляска легко складывается и в сложенном виде не занимает много места. Ее легко транспортировать даже в небольшом багажнике автомобиля.


Особенности:

Складная стальная рама.
Фиксированная спинка.
Фиксированные подлокотники.
Фиксированные подножки.
Ширина сиденья: 46 см.
Материал обивки: нейлон.
Характеристики
13 429,50 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кресло-коляска Barry R5 Быстрый просмотр
Кресло-коляска Barry R5
Артикул: нет
 
Складная стальная коляска с высокой спинкой регулируемой по углу наклона для людей, проводящих большую часть времени в инвалидном кресле. Возможность регулировки угла наклона спинки снижает нагрузку на позвоночник и мышцы спины. Кресло-коляска комплектуется съемными подголовником и подлокотниками. Съемные подножки с упорами под голени регулируются по углу наклона. Barry R5 оснащена съемными антиопрокидывателями, повышающими безопасность пользователя и не позволяющими коляске перевернуться при переезде неровностей. Материал обивки – долговечный и легко поддающийся чистке нейлон.



Особенности:

Высокая спинка.
Стальная складная рама.
Съемный подголовник.
Съемные подлокотники.
Съемные, регулируемые по углу наклона подножки с упорами под голени.
Передние литые колеса.
Съемный антиопрокидыватель с колесиками.
Характеристики
21 724,50 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кресло-коляска Barry B5 U Быстрый просмотр
Кресло-коляска Barry B5 U
Артикул: нет
 
Коляска Barry B5 U — отличный вариант для пользователей со средней активностью. Пневматические шины имеют хорошие амортизационные свойства, обеспечивают плавное движение и минимизируют тряску даже на неровной дороге. Обивка мягких частей из практичного нейлона, каркас изготовлен из стали с напылением. Отличительная особенность данного кресла — съемные подлокотники, существенно облегчающие быт пользователя: удобство при пересадке на другие поверхности, возможность подъехать вплотную к столу. Подножки также съемные и с функцией регулировки по высоте.

Особенности:

Ширина сидения 46 см.
Максимальная нагрузка 100 кг.
Пневматические шины с протектором.
Вес 17,5 кг.
Характеристики
16 117,50 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кресло-каталка Barry W6 Быстрый просмотр
Кресло-каталка Barry W6
Артикул: нет
 
Кресло-коляска Barry W6 предназначена для перевозки пациентов на небольшое расстояние. Она также станет отличным выбором для пожилых людей во время прогулки, ее можно использовать как ролятор частично перенося вес на ручки для толкания и делать небольшие перерывы, отдыхать сидя в ней.


Благодаря размеру задник колес каталка проходит во все проемы и в то же время они больше стандартных 8-дюймовых колес, что облегчает передвижение сопровождающему лицу.


Складная конструкция рамы и спинки экономят пространство во время хранения и транспортировки. Форма подлокотников позволяет подъехать к столу, а возможность снимания без инструментов облегчает процесс пересаживания.
Бренд
Армения
Характеристики
13 219,50 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кресло-коляска Barry A1 Быстрый просмотр
Кресло-коляска Barry A1
Артикул: нет
 
Складная стальная коляска с фиксированными спинкой, подлокотниками и подножками. Материл обивки — качественная экокожа — надежный, устойчивый к истиранию и имеющий презентабельный вид.



Barry A1 — яркий представитель среди повседневных стальных колясок с основным набором функционала. Такую коляску можно использовать как дома, так и для передвижения по улице. Благодаря складной раме, она очень компактная. В сложенном виде она занимает мало места, ее удобно транспортировать или хранить дома.


Особенности:

Складная стальная рама.
Материал обивки – экокожа.
Фиксированная спинка.
Фиксированные подлокотники.
Фиксированные подножки.
Бренд
Армед
Характеристики
12 127,50 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кровать механическая Med-Mos Е-45А (ММ-5128Н-01/5124Д-01) с боковым переворачиванием, туалетным устройством и функцией «кардиокресло» Быстрый просмотр
Кровать механическая Med-Mos Е-45А (ММ-5128Н-01/5124Д-01) с боковым переворачиванием, туалетным устройством и функцией «кардиокресло»
Артикул: нет
 
Е-45А — модель, которая соответствует даже самым высоким требованиям.

Эта новинка отличается от своих предшественниц тем, что имеет все необходимые для удобства и комфорта пациентов, а также и медперсонала, функции
Бренд
Med-Mos
Характеристики
69 300,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кровать электрическая Barry MBE-2Spp Быстрый просмотр
Кровать электрическая Barry MBE-2Spp
Артикул: нет
 
Медицинская кровать Barry MBE-2Spp— Универсальная модель функциональной кровати, сочетающая в себе все необходимые свойства для комфортного, эффективного и безопасного пребывания пациента, соблюдающего постельный режим.



Лаконичный дизайн, долгосрочные материалы не поддающиеся коррозии и оптимальный набор регулировок позволяют этой модели обеспечивать комфортный уход за пациентом на протяжении всего реабилитационного периода. Универсальная кровать отлично вписывается как в больничную, так и в домашнюю обстановку.



Кровать Barry MBE-2Spp имеет четырехсекционное ложе, оснащенное электрическим приводом регулировки спинной и ножной секций.

Регулировка головной секции: 0-80°
Регулировка ножной секции: 0-40°
Бренд
Армения
Характеристики
52 920,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кровать Barry MB2pp Быстрый просмотр
Кровать Barry MB2pp
Артикул: нет
 
Функциональная медицинская кровать Barry MB2pp позволяет пациенту принимать более физиологически удобное положение, а также помогает медперсоналу и родственникам осуществлять уход. Она обеспечивает комфорт и мобильность пациентов.


Кровать имеет две ручки управления для регулировки углов наклона спинной и тазобедренной секций.
Основа рама кровати изготовлена из стали и покрыта высококачественным порошковым покрытием, что обеспечивает качественную и долгосрочную защиту от внешних воздействий, а также устойчивость к дезинфицирующим средствам.
Бренд
Армения
Характеристики
43 995,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
РИКТА 04/4 (Излучатель Т1+Т1Е-04) Электротерапия Быстрый просмотр
РИКТА 04/4 (Излучатель Т1+Т1Е-04) Электротерапия
Артикул: нет
 
1. Электронный блок управления Аппарат Рикта 04/4 - 1 шт.
2. Излучатель Т1-04 – 1 шт.
3. Излучатель Т1Е-04 (электротерапия ЧЭНС) 1 шт.
4. Методическое пособие по применению аппарата - 1 шт.

5. Паспорт и гарантийный талон - 1 шт.
6. Упаковочная коробка - 1 шт.
Гарантия 2 года.
Бренд
Рикта
Характеристики
82 425,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
РИКТА 04/4 (5 излучателей) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Быстрый просмотр
РИКТА 04/4 (5 излучателей) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Артикул: нет
 
1. Аппарат Рикта 04/4 с излучателем Т1-04 - 1 шт.
2. Излучатель T2-04 - 1 шт.
3. Излучатель T1E-04 - 1 шт.
4. Излучатель Т2E-04 - 1 шт.
5. Излучатель ДУШ-1(50)-04 - 1 шт.
6. Комплект оптических насадок (световодов) КОН-1 (4) - 1 шт.
7. Очки защитные - 2 шт.
8. Держатель излучателя - 2 шт.
9. Методическое пособие по применению аппарата - 1 шт.
10. Паспорт и гарантийный талон - 1 шт.
11. Упаковочная коробка - 1 шт.
ГАРАНТИЯ
Срок гарантийного обслуживания 2 года (с даты продажи)
Бренд
Рикта
Характеристики
206 325,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
РИКТА 04/4 (Излучатель Т1-04 2 шт.+КОН-1) ДОМАШНИЙ Быстрый просмотр
РИКТА 04/4 (Излучатель Т1-04 2 шт.+КОН-1) ДОМАШНИЙ
Артикул: нет
 
1. Электронный блок управления Аппарат Рикта 04/4 - 1 шт.
2. Излучатель Т1-04 – 2 шт.
3. Комплект насадок КОН-1 1 шт.
4. Методическое пособие по применению аппарата - 1 шт.

5. Паспорт и гарантийный талон - 1 шт.
6. Упаковочная коробка - 1 шт.
Гарантия 2 года.
Бренд
Рикта
Характеристики
81 375,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
РИКТА 04/4 (Излучатель Т1-04) Быстрый просмотр
РИКТА 04/4 (Излучатель Т1-04)
Артикул: нет
 
1. Электронный блок управления Аппарат Рикта 04/4 - 1 шт.
2. Излучатель Т1-04 – 1 шт.
3. Методическое пособие по применению аппарата - 1 шт.
4. Паспорт и гарантийный талон - 1 шт.
5. Упаковочная коробка - 1 шт.
Бренд
Рикта
Характеристики
50 400,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Рикта-ЭСМИЛ (2А)-03 + СИНИЙ СВЕТ+ЛАЗЕР+ЭЛЕКТРО Быстрый просмотр
Рикта-ЭСМИЛ (2А)-03 + СИНИЙ СВЕТ+ЛАЗЕР+ЭЛЕКТРО
Артикул: нет
 
1. Аппарат лазерной магнитно-инфракрасной терапии РИКТА ЭСМИЛ (2)А-03 - 1 шт.
2. Сетевой адаптер со шнуром питания - 1 шт.
3. Удобная сумка для хранения и переноски аппарата - 1 шт.
4. Подробное методическое пособие по применению аппарата - 1 шт.
5. Паспорт и гарантийный талон - 1 шт.
Бренд
Рикта
Характеристики
42 525,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Концентратор кислорода Армед 9F-3BW Быстрый просмотр
Концентратор кислорода Армед 9F-3BW
Артикул: нет
 
Вес нетто (ед) 10.5 кг
Вес брутто (ед) 12 кг
Габариты в упаковке (ед) 39.5*31.5*47 см
Объем (ед) 0.05847975 м³
Количество в транспортной упаковке 1 шт
Габариты в транспортной упаковке 39.5*31.5*47 см
Бренд
Армед
Характеристики
31 395,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Концентратор кислорода Армед 8F-5AW Быстрый просмотр
Концентратор кислорода Армед 8F-5AW
Артикул: нет
 
Транспортные характеристики
Вес нетто (ед) 15.5 кг
Вес брутто (ед) 17.7 кг
Габариты в упаковке (ед) 48*34*59 см
Объем (ед) 0,096288 м³
Количество в транспортной упаковке 1 шт
Страна производства Китай
Бренд
Армед
Характеристики
50 295,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Концентратор кислорода Армед 7F-10L Быстрый просмотр
Концентратор кислорода Армед 7F-10L
Артикул: нет
 
Вес нетто (ед)34 кг
Вес брутто (ед) 38 кг
Габариты в упаковке (ед) 57*50*81 см
Объем (ед) 0,23085 м³
Количество в транспортной упаковке 1 шт
Габариты в транспортной упаковке 57*50*81 см
Характеристики
59 745,00 руб.
Количество:
Характеристики
В наличии
Концентратор кислорода Армед 7F-1L Быстрый просмотр
Концентратор кислорода Армед 7F-1L
Артикул: нет
 
Вес нетто (ед) 16.1 кг
Вес брутто (ед) 18.4 кг
Габариты в упаковке (ед) 43*37*60 см
Объем (ед) 0.09546 м³
Количество в транспортной упаковке 1 шт
Габариты в транспортной упаковке 43*37*60 см
Страна производства Китай
Бренд
Армед
Характеристики
24 045,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Концентратор кислорода Армед 8F-1 (бук) Быстрый просмотр
Концентратор кислорода Армед 8F-1 (бук)
Артикул: нет
 
Транспортные характеристики
Вес нетто (ед) 7.8 кг
Вес брутто (ед) 9 кг
Габариты в упаковке (ед) 35*23*35 см
Объем (ед) 0,028175 м³
Количество в транспортной упаковке 1 шт
Габариты в транспортной упаковке 35*23*35 см
Страна производства Китай
Бренд
Армед
Характеристики
20 895,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Концентратор кислорода Армед 8F-1 (Белый) Быстрый просмотр
Концентратор кислорода Армед 8F-1 (Белый)
Артикул: нет
 
Транспортные характеристики
Вес нетто (ед) 7.8 кг
Вес брутто (ед) 9 кг
Габариты в упаковке (ед) 35*23*35 см
Объем (ед) 0.028175 м³
Количество в транспортной упаковке 1 шт
Габариты в транспортной упаковке 35*23*35 см
Страна производства Китай
Бренд
Армед
Характеристики
21 945,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Концентратор кислорода Армед LF-H-10А Быстрый просмотр
Новинка
Концентратор кислорода Армед LF-H-10А
Артикул: нет
 
Вес нетто (ед) 74.4 кг
Вес брутто (ед) 86 кг
Габариты в упаковке (ед) 84*45.5*80 см
Объем (ед) 0.30576000000000003 м³
Количество в транспортной упаковке 1 шт
Страна производства Китай
Бренд
Армед
Характеристики
334 950,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кислородный аппарат Армед YU100 Быстрый просмотр
Кислородный аппарат Армед YU100
Артикул: нет
 
Транспортные характеристики

Вес нетто (ед) 6 кг

Вес брутто (ед)  6.5 кг

Упаковка (ед) Картонная коробка

Габариты в упаковке (ед) 29*26*38 см

Объем (ед)  0.00287 м³
Бренд
Армед
Характеристики
19 845,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-20 МО Быстрый просмотр
Новинка
СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-20 МО
Артикул: нет
 
Воздушный стерилизатор ГП-20 МО - это выгодное соотношение цены и функционала. Отличается от начальной модели ГП-10 МО прежде всего увеличенным в 2 раза объемом стерилизационной камеры при незначительной разнице в цене. В то же время, внешние габариты остаются весьма компактными, что удобно при использовании в небольших кабинетах мастеров маникюра, парикмахеров, визажистов и других специалистов индустрии красоты. Так же отлично подходит для использования в лечебно-профилактических учреждениях, эпидемиологических лабораториях, аптеках, научно-исследовательских и медицинских учреждениях, ветеринарных клиниках.
Бренд
Касимовский приборный завод
Характеристики
33 600,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-10 МО Быстрый просмотр
Новинка
СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-10 МО
Артикул: нет
 
ГП-10 МО - это самый доступный стерилизатор Касимовского приборного завода. Компактные размеры удобны при использовании в небольших кабинетах мастеров маникюра, парикмахеров, визажистов и других специалистов индустрии красоты. Помимо этого, аппарат отлично подходит для использования в лечебно-профилактических учреждениях, эпидемиологических лабораториях, аптеках, научно-исследовательских и медицинских учреждениях, ветеринарных клиниках.
Бренд
Касимовский приборный завод
Характеристики
31 500,00 руб.
Количество:
от 1 1 по 1 1
Характеристики
В наличии
СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГКа-25 ПЗ (-05) КИУС.942711.004-05 Быстрый просмотр
Новинка
СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГКа-25 ПЗ (-05) КИУС.942711.004-05
Артикул: нет
 
Предназначен:
для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением расширенного ряда изделий медицинского назначения – различного типа упакованных и неупакованных предметов: твердых, пористых, полых загрузок типа А, изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, пластмасс, а также перевязочных материалов, изделий из текстиля и др., воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.
Бренд
Касимовский приборный завод
Характеристики
204 750,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГКа-25 ПЗ (-06) КИУС.942711.004-06 Быстрый просмотр
Новинка
СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГКа-25 ПЗ (-06) КИУС.942711.004-06
Артикул: нет
 
Предназначен:
для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением расширенного ряда изделий медицинского назначения – различного типа упакованных и неупакованных предметов: твердых, пористых, полых загрузок типа А, изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, пластмасс, а также перевязочных материалов, изделий из текстиля и др., воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.
Бренд
Касимовский приборный завод
Характеристики
183 750,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГКа-25 ПЗ (-07) КИУС.942711.004-07 Быстрый просмотр
Новинка
СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГКа-25 ПЗ (-07) КИУС.942711.004-07
Артикул: нет
 
Область применения:
Применяется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях, а также в косметологических и парикмахерских салонах.
Преимущества:

автономного типа - не требует подключения к водопроводу и канализации;
эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния;
термодинамическая сушка (естественным путем);
полная автоматизация процесса стерилизации;
полный цикл стерилизации составляет не более 95 мин.;
камера стерилизатора изготовлена из коррозионностойкой стали;
стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру;
энергонезависимая память;
предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры - гравитационная продувка.
соответствует классу S (ГОСТ Р ЕН 13060) и обеспечивает стерилизацию неупакованных твердых полнотелых и полых предметов типа В.
Дополнительные задаваемые режимы, для стерилизации с половинной загрузкой камеры: 121°С – 20 мин., 0,11МПа; 134°С – 5 мин., 0,21 МПа; 126°С – 10 мин., 0,14 МПа.
Бренд
Касимовский приборный завод
Характеристики
166 950,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГПа-10 ПЗ Быстрый просмотр
Новинка
СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГПа-10 ПЗ
Артикул: нет
 
Предназначен:
для стерилизации водяным насыщеным паром под избыточным давлением изделий медицинского нзначения из металла (хирургические инструменты и др.), стекла (посуда и др.), резины (хирургические перчатки и др.), пластмассы, а также перевязочных и лигатурных шовных материалов, изделий из текстильных материалов (хирургическое белье и др.), воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.
Бренд
Касимовский приборный завод
Характеристики
111 300,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Стерилизатор паровой автоматический ГКа-100 ПЗ Быстрый просмотр
Новинка
Стерилизатор паровой автоматический ГКа-100 ПЗ
Артикул: нет
 
Предназначен:
для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металла (хирургические инструменты и др.), стекла (посуда и др.), резины (хирургические перчатки и др.), пластмассы, а также перевязочных и лигатурных шовных материалов, изделий из текстильных материалов (хирургическое белье и др.), воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.
Бренд
Касимовский приборный завод
Характеристики
714 000,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Стерилизатор паровой ВКа-75 ПЗ Быстрый просмотр
Новинка
Стерилизатор паровой ВКа-75 ПЗ
Артикул: нет
 
Предназначен:
для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металла (хирургические инструменты и др.), стекла (посуда и др.), резины (хирургические перчатки и др.), пластмассы, а также перевязочных и лигатурных шовных материалов, изделий из текстильных материалов (хирургическое белье и др.), воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.
Бренд
Касимовский приборный завод
Характеристики
325 500,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Холодильник фармацевтический ХФД-280 "POZIS" Быстрый просмотр
Новинка
Холодильник фармацевтический ХФД-280 "POZIS"
Артикул: нет
 
Ориентировочные габариты товара с упаковкой
Вес товара нетто, кг 74,5-84,5
Вес товара брутто, кг 80-90
Объем товарной упаковки, м3 0,708
Длина товарной упаковки, м 0,65
Ширина товарной упаковки, м 0,63
Высота товарной упаковки, м 1,73
Бренд
Pozis
Характеристики
45 570,00 руб.
Количество:
от 1 in по 1 in
Характеристики
В наличии
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "POZIS" Быстрый просмотр
Новинка
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "POZIS"
Артикул: нет
 
Вес товара нетто, кг 86
Вес товара брутто, кг 91
Объем товарной упаковки, м3 0,827
Длина товарной упаковки, м 0,65
Ширина товарной упаковки, м 0,63
Высота товарной упаковки, м 2,02
Бренд
Pozis
Характеристики
45 570,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 "POZIS" Быстрый просмотр
Новинка
Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 "POZIS"
Артикул: нет
 
Количество мест, шт. 1
Максимальная длина места, мм 630
Максимальная ширина места, мм 650
Максимальная высота места, мм 2020
Максимальный вес места, кг 79
Общий вес, кг 79
Общий объём, м3 0,82719
Бренд
Pozis
Характеристики
43 575,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ Быстрый просмотр
Новинка
Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ
Артикул: нет
 
Воздушный

Автоматическое управление

Объём камеры: 80 л

Камера из нержавеющей стали

Потребляемая мощность: 2,2 кВт

Режим работы: 4 заданных

Задаваемые температуры: 50–200°C

Регистрационное удостоверение
Бренд
Смоленское СКТБ СПУ
Характеристики
50 898,75 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ Быстрый просмотр
Новинка
Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ
Артикул: нет
 
Воздушный

Автоматическое управление

Объём камеры: 40 л

Камера из нержавеющей стали

Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Режим работы: 4 заданных

Задаваемые температуры: 50–200°C

Регистрационное удостоверение
Бренд
Смоленское СКТБ СПУ
Характеристики
45 636,15 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Стерилизатор воздушный ГП-10 СПУ Быстрый просмотр
Новинка
Стерилизатор воздушный ГП-10 СПУ
Артикул: нет
 
Воздушный

Автоматическое управление

Объём камеры: 10 л

Камера из нержавеющей стали

Потребляемая мощность: 0,9 кВт

Режим работы: 4 заданных

Задаваемые температуры: 50–200°C

Регистрационное удостоверение
Бренд
Смоленское СКТБ СПУ
Характеристики
42 941,85 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кровать механическая Med-Mos F-8 , 2 функции Быстрый просмотр
Новинка
Кровать механическая Med-Mos F-8 , 2 функции
Артикул: нет
 
Кровать: 2060 х 940 х 1065 мм

Ложе:1950 х 895 мм

Высота ложа: 500 мм
Бренд
Китай
Характеристики
Цена по запросу
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Электрокардиограф Кардиан-ПМ мобильный Быстрый просмотр
Новинка
Электрокардиограф Кардиан-ПМ мобильный
Артикул: нет
 
Портативный, 12-канальный

Выбор отведений: стандартные 12, по Небу, ЭКТГ-60

Дисплей: IPS сенсорный цветной

Функция интерпретации: есть

Печать: на внутреннем и внешнем принтере

Возможность подключения к ПК: есть

Работа от встроенной батареи: 8 ч

С поверкой
Регистрационное удостоверение
Бренд
Кардиан, Беларусь
Характеристики
111 084,75 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Электрокардиограф ЭК3ТЦ-3/6-04 Аксион Быстрый просмотр
Новинка
Электрокардиограф ЭК3ТЦ-3/6-04 Аксион
Артикул: нет
 
Портативный, 3/6-канальный

Выбор отведений: по Кабрера и по Нэбу, а также регистрация

отведений, выбранных пользователем

Дисплей: сенсорный цветной TFT

Функция интерпретации: нет

Печать: на встроенном термопринтере

Возможность подключения к ПК: есть

Работа от встроенной батареи: 3 ч

Не подлежит обязательной поверке

Регистрационное удостоверение
Бренд
ООО Концерн Аксион
Характеристики
104 501,25 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Электрокардиограф ЭК12Т-01-Р-Д/260 Быстрый просмотр
Новинка
Электрокардиограф ЭК12Т-01-Р-Д/260
Артикул: нет
 
Стационарный, 3/6/12-канальный

Выбор отведений: стандартные 12, по Кабрера, по Нэбу, по

Франку, пользовательский набор

Дисплей: цветной сенсорный TFT

Печать: на встроенном термопринтере

Возможность подключения к ПК: нет

Работа от встроенной батареи: 3 ч

Не подлежит обязательной поверке

Регистрационное удостоверение
Бренд
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ”МОНИТОР”
Характеристики
136 500,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Электрокардиограф ЭК12Т-01-Р-Д/141 Быстрый просмотр
Электрокардиограф ЭК12Т-01-Р-Д/141
Артикул: нет
 
Портативный, 12-канальный

Выбор отведений: стандартные 12, по Кабрера, по Нэбу, по

Франку, пользовательский набор

Дисплей: цветной TFT

Печать: на встроенном термопринтере

Возможность подключения к ПК: нет

Работа от встроенной батареи: 3 ч

Не подлежит обязательной поверке

Регистрационное удостоверение
Бренд
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ”МОНИТОР”
Характеристики
80 850,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Электрокардиограф ЭК3Т-01-Р-Д/2 Быстрый просмотр
Новинка
Электрокардиограф ЭК3Т-01-Р-Д/2
Артикул: нет
 
Портативный, 1/3-канальный

Выбор отведений: стандартные 12, по Кабрера, по Нэбу, по Франку

Дисплей: цветной TFT

Печать: на встроенном термопринтере

Возможность подключения к ПК: нет

Работа от встроенной батареи: 3 ч

Не подлежит обязательной поверке

Регистрационное удостоверение
Бренд
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ”МОНИТОР”
Характеристики
48 877,50 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Электрокардиограф ЭК3Т-01-Р-Д/1 Быстрый просмотр
Новинка
Электрокардиограф ЭК3Т-01-Р-Д/1
Артикул: нет
 
Портативный, 1/3-канальный

Выбор отведений: стандартные 12, по Кабрера, по Нэбу, по Франку

Дисплей: цветной TFT

Печать: на встроенном термопринтере

Возможность подключения к ПК: нет

Работа от встроенной батареи: 3 ч

Не подлежит обязательной поверке

Регистрационное удостоверение
Бренд
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ”МОНИТОР”
Характеристики
45 055,50 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Интеллектуальная система ONYX-А без режимов аргонусиленной коагуляции. Быстрый просмотр
Новинка
Интеллектуальная система ONYX-А без режимов аргонусиленной коагуляции.
Артикул: нет
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
общая хирургия
онкология
ЛОР-хирургия
пластическая хирургия
абдоминальная хирургия
нейрохирургия
кардиохирургия
сосудистая хирургия
урология
гинекология
эндоскопия
лапароскопия
торакальная хирургия
челюстно-лицевая хирургия
Бренд
Фотек
Характеристики
Цена по запросу
Количество:
Характеристики
В наличии
Интеллектуальная электрохирургическая система ONYX-A Быстрый просмотр
Новинка
Интеллектуальная электрохирургическая система ONYX-A
Артикул: нет
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
общая хирургия
онкология
ЛОР-хирургия
пластическая хирургия
абдоминальная хирургия
нейрохирургия
кардиохирургия
сосудистая хирургия
урология
гинекология
эндоскопия
лапароскопия
торакальная хирургия
челюстно-лицевая хирургия
Бренд
Фотек
Характеристики
Цена по запросу
Количество:
Характеристики
В наличии
Электрохирургический блок для аппарата ЭХВЧ-350-03-"ФОТЕК" Быстрый просмотр
Новинка
Электрохирургический блок для аппарата ЭХВЧ-350-03-"ФОТЕК"
Артикул: нет
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
гинекология и вагинальная хирургия
общая хирургия
гибкая эндоскопия
эндоскопическая хирургия
торакальная хирургия
дерматокосметология
пластическая хирургия
оториноларингология
нейрохирургия
челюстно-лицевая хирургия
офтальмология
кардиохирургия
Бренд
Фотек
Характеристики
Цена по запросу
Количество:
Характеристики
В наличии
Электрохирургический блок для аппарата ЭХВЧ-350-02-"ФОТЕК" Быстрый просмотр
Новинка
Электрохирургический блок для аппарата ЭХВЧ-350-02-"ФОТЕК"
Артикул: нет
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
общая хирургия
онкология
ЛОР-хирургия
пластическая хирургия
абдоминальная хирургия
нейрохирургия
кардиохирургия
сосудистая хирургия
урология, в том числе операции ТУР
гинекология, в том числе гистерорезектоскопические операции
эндоскопия
лапароскопия
торакальная хирургия
челюстно-лицевая хирургия
дерматокосметология
офтальмология
травматология
гнойная хирургия
Бренд
Фотек
Характеристики
Цена по запросу
Количество:
Характеристики
В наличии
Электрохирургический блок для аппарата ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" Быстрый просмотр
Новинка
Электрохирургический блок для аппарата ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК"
Артикул: нет
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
общая хирургия
абдоминальная хирургия
пластическая хирургия
нейрохирургия
кардиохирургия
сосудистая хирургия
урология
трансуретральная резектоскопия (TUR)
гинекология и вагинальная хирургия
онкология
гибкая эндоскопия и эндоскопическая хирургия
лапароскопия
торакальная хирургия
челюстно-лицевая хирургия
гистерезектоскопия
дерматокосметология
пластическая хирургия
оториноларингология
офтальмология
травматология
гнойная хирурги
Бренд
Фотек
Характеристики
Цена по запросу
Количество:
Характеристики
В наличии
Электрохирургический блок с аргонусиленной коагуляцией для аппарата ЭХВЧа-140-04-"ФОТЕК" Быстрый просмотр
Новинка
Электрохирургический блок с аргонусиленной коагуляцией для аппарата ЭХВЧа-140-04-"ФОТЕК"
Артикул: нет
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
общая хирургия
онкология
ЛОР-хирургия
пластическая хирургия
абдоминальная хирургия
нейрохирургия
кардиохирургия
сосудистая хирургия
урология, в том числе операции ТУР
гинекология, в том числе гистерорезектоскопические операции
эндоскопия
лапароскопия
торакальная хирургия
челюстно-лицевая хирургия
дерматокосметология
офтальмология
травматология
гнойная хирургия
Бренд
Фотек
Характеристики
Цена по запросу
Количество:
Характеристики
В наличии
Электрохирургический блок с аргонусиленной коагуляцией для аппарата ЭХВЧа-140-02-"ФОТЕК" Быстрый просмотр
Новинка
Электрохирургический блок с аргонусиленной коагуляцией для аппарата ЭХВЧа-140-02-"ФОТЕК"
Артикул: нет
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
общая хирургия
онкология
ЛОР-хирургия
пластическая хирургия
абдоминальная хирургия
нейрохирургия
кардиохирургия
сосудистая хирургия
урология
гинекология
эндоскопия
лапароскопия
торакальная хирургия
челюстно-лицевая хирургия
Бренд
Фотек
Характеристики
Цена по запросу
Количество:
Характеристики
В наличии
Электрохирургический блок для аппарата ЭХВЧ-80-03-"ФОТЕК" Быстрый просмотр
Новинка
Электрохирургический блок для аппарата ЭХВЧ-80-03-"ФОТЕК"
Артикул: нет
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
косметология и дерматология
офтальмология
амбулаторно-поликлиническая хирургия
плановая гибкая и жесткая эндоскопия
амбулаторная гинекология
ветеринария
оториноларингология
Бренд
Фотек
Характеристики
Цена по запросу
Количество:
Характеристики
В наличии
Набор реагентов «Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа типов А/В и антигена коронавируса SARS-Cov-2 методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-COVID-19+Грипп А/В-Антиген» Быстрый просмотр
Новинка
Набор реагентов «Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа типов А/В и антигена коронавируса SARS-Cov-2 методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-COVID-19+Грипп А/В-Антиген»
Артикул: нет
 
Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа типов А/В и антигена коронавируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа "РАПИД-COVID-19+Грипп А/В-Антиген".
Бренд
Рапид БИО
Характеристики
12 000,00 руб.
Количество:
от 10 упак по 10 упак
Характеристики
В наличии
Аптечка противоожоговая Быстрый просмотр
Новинка
Аптечка противоожоговая
Артикул: нет
 
Размеры: 285×230×145 мм

Производитель: ФЭСТ

Вид: мягкий футляр/сумка

Вид продукта: Аптечка

Стандарт: ТУ 9398-068-10973749-2007
Бренд
ФЭСТ
Характеристики
5 038,95 руб.
Количество:
от 10 шт по 10 шт
Характеристики
В наличии
Набор мед.изд. для оказания первой помощи сотруд.ФОИВ, ведомственной охраны и народными дружинниками Быстрый просмотр
Новинка
Набор мед.изд. для оказания первой помощи сотруд.ФОИВ, ведомственной охраны и народными дружинниками
Артикул: нет
 
Размеры: 110×155×60 мм

Вид: мягкий футляр/сумка

Вид продукта: Аптечка
Бренд
ФЭСТ
Характеристики
6 147,75 руб.
Количество:
от 10 кг по 10 кг
Характеристики
В наличии
Набор для оказания первой помощи "Антишок" (футляр сумка) Быстрый просмотр
Новинка
Набор для оказания первой помощи "Антишок" (футляр сумка)
Артикул: нет
 
Бренд
ФЭСТ
Характеристики
4 798,50 руб.
Количество:
от 10 шт по 10 шт
Характеристики
В наличии
Аптечка первой помощи "ЭНЕРГЕТИКА" Быстрый просмотр
Новинка
Аптечка первой помощи "ЭНЕРГЕТИКА"
Артикул: нет
 
Размеры: 280×225×130 мм

Производитель: ФЭСТ

Вид: мягкий футляр/сумка

Вид продукта: Аптечка

Стандарт: ТУ 9398-085-10973749-2009
Бренд
ФЭСТ
Характеристики
6 037,50 руб.
Количество:
от 10 шт. по 10 шт.
Характеристики
В наличии
Аптечка первой помощи "МИНИ" для инд. пользования (коробка пластик) Быстрый просмотр
Новинка
Аптечка первой помощи "МИНИ" для инд. пользования (коробка пластик)
Артикул: нет
 
Материал: пластик

Размеры: 168 × 53 × 65 мм

Производитель: ФЭСТ

Вид продукта: Аптечка

Стандарт: ТУ 9398-041-10973749-2015, РУ №ФСР 2007/01404
Бренд
ФЭСТ
Характеристики
490,35 руб.
Количество:
от 10 шт по 10 шт
Характеристики
В наличии
Аптечка первой помощи в соответствии с прик.№1331н266х220х80"РАБОТНИКАМ"(фут2,8Мполист)уп10шт Быстрый просмотр
Новинка
Аптечка первой помощи в соответствии с прик.№1331н266х220х80"РАБОТНИКАМ"(фут2,8Мполист)уп10шт
Артикул: нет
 
Вид упаковки: чемоданчик
Вес упаковки 6.04
Упаковка шт.10
Мин. заказ 10
Объем коробки 0.06
Бренд
Россия
Характеристики
1 207,50 руб.
Количество:
от 10 шт по 10 шт
Характеристики
В наличии
Аптечка автомобильная первой помощи нового образца Быстрый просмотр
Новинка
Аптечка автомобильная первой помощи нового образца
Артикул: нет
 
Тип: автомобильная
Вид упаковки: чемоданчик
Вес упаковки 6.04
Упаковка шт.16
Мин. заказ 16
Объем коробки 0.06
Бренд
Россия
Характеристики
504,00 руб.
Количество:
от 16 шт по 16 шт
Характеристики
В наличии
Тележка для контейнеров ТК-01 Кронт Быстрый просмотр
Новинка
Тележка для контейнеров ТК-01 Кронт
Артикул: нет
 
Длина: 650 мм
Ширина: 400 мм
Высота: 1075 мм
Для контейнеров КДС-3, КДС-5
4 кронштейна из нержавеющей стали
Опоры: колеса Ø50 мм, 2 с тормозом
Конструкция: разборная
Контейнеры в комплект не входят
Регистрационное удостоверение
Бренд
Россия
Характеристики
8 925,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Тележка внутрикорпусная ТВК 1 Быстрый просмотр
Новинка
Тележка внутрикорпусная ТВК 1
Артикул: нет
 
Длина: 1120 мм
Ширина: 650 мм
Высота: 900 мм
Опоры: колеса Ø200 мм
Нагрузка: 150 кг
Ограждение: откидное
Наличие резинового коврика
Конструкция: разборная
Регистрационное удостоверение
Бренд
Россия
Характеристики
27 646,50 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Тележка межкорпусная ТМГ-01 МСК-509 Быстрый просмотр
Новинка
Тележка межкорпусная ТМГ-01 МСК-509
Артикул: нет
 
Длина: 975 мм
Ширина: 625 мм
Высота: 950 мм
Опоры: колеса Ø160 мм
Нагрузка: 400 кг
Ограждение: съемное
Конструкция: разборная
Регистрационное удостоверение
Бренд
Россия
Характеристики
23 835,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Перчатки смотровые нитриловые неопудренные нестерильные 3,5 гр ХS,S,M,L, XL/50/500пар /Жонхон Пулин/Китай Быстрый просмотр
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Перчатки смотровые нитриловые неопудренные нестерильные 3,5 гр ХS,S,M,L, XL/50/500пар /Жонхон Пулин/Китай
Артикул: нет
 
Транспортная упаковка 500 пар
РУ №РЗН 2021/14392 от 25.05.2021.
Бренд
Китай
Характеристики
3,93 руб.
Количество:
от 500 пар по 500 пар
Характеристики
В наличии
ХЛАДОЭЛЕМЕНТЫ МХД Быстрый просмотр
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ХЛАДОЭЛЕМЕНТЫ МХД
Артикул: нет
 
Эффективные многоразовые хладоэлементы МХД предназначены для обеспечения оптимальных температурных условий внутри термоконтейнеров для хранения и транспортирования термолабильных медицинских препаратов (вакцин, сывороток и др.), донорской крови и ее компонентов.
Бренд
Россия
Характеристики
89,25 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Термоконтейнер медицинский ТМ-8 Быстрый просмотр
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Термоконтейнер медицинский ТМ-8
Артикул: нет
 
Термоконтейнер медицинский пенополиуретановый многоразового использования «Термо-Конт МК» предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, имеющих индивидуальную упаковку.

Материал изготовления термоконтейнера - жесткий заливочный пенополиуретан с замкнуто-ячеистой структурой. Термоконтейнер обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью.
Бренд
Россия
Характеристики
4 988,55 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кушетка смотровая МедИнжиниринг КСМ-013 Быстрый просмотр
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Кушетка смотровая МедИнжиниринг КСМ-013
Артикул: нет
 
Длина: 2000 мм

Ширина: 1000 мм

Высота: 550 мм

Цвет обивки: бежевый

Регулировка подголовника: растомат

Конструкция: разборная

Регистрационное удостоверение
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30 082,50 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
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В наличии
Кушетка физиотерапевтическая АСК КМФ.02.00 Быстрый просмотр
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Кушетка физиотерапевтическая АСК КМФ.02.00
Артикул: нет
 
Длина: 1980 мм

Ширина: 650 мм

Высота: 545 мм

Каркас: деревянный брус из массива бука

Цвет обивки: светло-серый мрамор

Регулировка подголовника: растомат

Конструкция: разборная

Регистрационное удостоверение
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23 730,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
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В наличии
Кушетка смотровая МедИнжиниринг КСМ-01 Быстрый просмотр
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Кушетка смотровая МедИнжиниринг КСМ-01
Артикул: нет
 
Длина: 2070 мм

Ширина: 610 мм

Высота: 550 мм

Цвет обивки: белый

Регулировка подголовника: бесступенчатая (винт-барашек)

Конструкция: разборная

Регистрационное удостоверение
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19 425,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кушетка смотровая ДЗМО КМС-1 Быстрый просмотр
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Кушетка смотровая ДЗМО КМС-1
Артикул: нет
 
Длина: 1900 мм

Ширина: 610 мм

Высота: 550 мм

Цвет обивки: бежевый

Регулировка подголовника: 2 механизма растомат

Конструкция: разборная

Регистрационное удостоверение
Характеристики
19 425,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кушетка смотровая КМС-01 МСК-217, усиленная Быстрый просмотр
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Кушетка смотровая КМС-01 МСК-217, усиленная
Артикул: нет
 
Длина: 1970 мм

Ширина: 660 мм

Высота: 560 мм

Цвет обивки: бежевый

Регулировка подголовника: растомат

Конструкция: разборная

Регистрационное удостоверение
Характеристики
17 167,50 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кушетка смотровая Техсервис М111-032 Быстрый просмотр
Новинка
Кушетка смотровая Техсервис М111-032
Артикул: нет
 
Длина: 1980 мм

Ширина: 610 мм

Высота: 810 мм

Цвет обивки: бежевый

Регулировка подголовника: фиксирующие кольца

Конструкция: разборная

Регистрационное удостоверение
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13 387,50 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кушетка физиотерапевтическая АСК КМФ.01.00 Быстрый просмотр
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Кушетка физиотерапевтическая АСК КМФ.01.00
Артикул: нет
 
Длина: 1980 мм

Ширина: 650 мм

Высота: 530 мм

Каркас: плита МДФ 22 мм

Цвет обивки: светло-серый мрамор

Регулировка подголовника: растомат

Конструкция: разборная

Регистрационное удостоверение
Характеристики
9 660,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кушетка медицинская смотровая КМС-01 МСК 203 Быстрый просмотр
Новинка
Кушетка медицинская смотровая КМС-01 МСК 203
Артикул: нет
 
Длина: 1950 мм

Ширина: 650 мм

Высота: 520 мм

Цвет обивки: белый

Регулировка подголовника: бесступенчатая

Конструкция: разборная

Регистрационное удостоверение
Характеристики
7 087,50 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Кушетка смотровая Горское КМС Быстрый просмотр
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Кушетка смотровая Горское КМС
Артикул: нет
 
Длина: 1950 мм

Ширина: 620 мм

Высота: 520 мм

Цвет обивки: белый

Регулировка подголовника: бесступенчатая

Конструкция: разборная

Регистрационное удостоверение
Характеристики
6 825,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Холодильник фармацевтический Бирюса 350S-G Быстрый просмотр
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Акция
Холодильник фармацевтический Бирюса 350S-G
Артикул: нет
 
Объем: 350 л

Температура: +2...+15°C

Дверь: тон. стекло с замком

6 стеклянных полок

Хладагент: изобутан R600a


Цвет: белый

Независимый выключатель освещения

Регистрационное удостоверение
Бренд
Россия
Характеристики
44 625,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Морозильник медицинский Позис ММШ-350 Быстрый просмотр
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Морозильник медицинский Позис ММШ-350
Артикул: нет
 
Объем: 290 л

Температура: -18…-40 °C

Хладагент: фреон R404а

Корзины: 6 полистирол

Дверь: металл, с замком

Цвет: белый/синий

Регистрационное удостоверение
Бренд
Россия
Характеристики
262 500,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Морозильник медицинский Позис ММШ-220 Быстрый просмотр
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Акция
Морозильник медицинский Позис ММШ-220
Артикул: нет
 
Объем: 200 л

Температура: -18…-40 °C

Хладагент: фреон R404а

Корзины: 5 полистирол

Дверь: металл, с замком

Цвет: белый/синий

Регистрационное удостоверение
Бренд
Россия
Характеристики
201 075,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Морозильник медицинский Позис ММ-180/20/35 Быстрый просмотр
Новинка
Акция
Морозильник медицинский Позис ММ-180/20/35
Артикул: нет
 
Бренд
Россия
Характеристики
71 536,50 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Холодильник лабораторный ХЛ 340 Позис Быстрый просмотр
Новинка
Акция
Холодильник лабораторный ХЛ 340 Позис
Артикул: нет
 
Общий объем: 400 дм³


Температура в холодильной камере: от +2 до +15°С

Температура в морозильной камере: от —10 до —25°С

Двери с замком: стеклянная (прозрачная) в холодильнике,
металлическая в морозильнике

4 полки и 2 контейнера в холодильнике

3 контейнера в морозильнике

Система принудительной циркуляции воздуха

Хладагент: изобутан R600a

Цвет: белый

Регистрационное удостоверение
Бренд
Россия
Характеристики
58 548,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Холодильник лабораторный Позис ХЛ-250 -2 Быстрый просмотр
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Акция
Холодильник лабораторный Позис ХЛ-250 -2
Артикул: нет
 
Ориентировочные габариты товара с упаковкой
Вес товара нетто, кг 50
Вес товара брутто, кг 53,5
Объем товарной упаковки, м3 0,557
Длина товарной упаковки, м
0,65
Ширина товарной упаковки, м 0,63
Высота товарной упаковки, м 1,36
Бренд
Россия
Характеристики
27 090,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Холодильник фармацевтический ХФ 400 2 Позис Быстрый просмотр
Новинка
Акция
Холодильник фармацевтический ХФ 400 2 Позис
Артикул: нет
 
Общий объем: 400 л

Объем холодильной камеры: 400 л

Температура: от +2 до +15°С

Дверь металлическая с замком

7 полок и 2 контейнера

Система принудительной циркуляции воздуха

Хладагент: изобутан R600a

Цвет: белый

Регистрационное удостоверение
Бренд
Россия
Характеристики
51 912,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Холодильник лабораторный Позис ХЛ-250 (двери металл) Быстрый просмотр
Новинка
Акция
Холодильник лабораторный Позис ХЛ-250 (двери металл)
Артикул: нет
 
Общий объем: 250 л

Объем холодильной камеры: 170 л

Температура в холодильной камере: от 2 до 15 °С

Температура в морозильной камере: от -10 до -25 °С

Двери металлические с замком

3 полки и 2 контейнера в холодильнике

2 контейнера в морозильнике

Хладагент: изобутан R600a

Цвет: белый

Регистрационное удостоверение
Бренд
Россия
Характеристики
51 744,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
Холодильник фармацевтический Позис ХФ-140-1 (дверь тон. стекло) Быстрый просмотр
Новинка
Акция
Холодильник фармацевтический Позис ХФ-140-1 (дверь тон. стекло)
Артикул: нет
 
Общий объем: 140 л

Объем холодильной камеры: 140 л

Температура: от +2 до +15°С

Дверь стеклянная (тонированная) с замком

3 полки и 2 контейнера

Система принудительной циркуляции воздуха

Хладагент: изобутан R600a

Цвет: белый

Регистрационное удостоверение
Бренд
Россия
Характеристики
28 350,00 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Характеристики
В наличии
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ООО " БЕЛМЕД ОПТ"
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Огромный асортимент медицинских изделий и техники
Индивидуальный подход к каждому партнеру
Доставка по всей территории РФ и стран СНГ
С Государственными и муниципальным и учереждениям постоплата
Allofoan
Alpha
Ampiles
Aorist
Beta
Casar
Celius
Diadem
Ermius
Ipsilon
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Магазин медицинской техники и товаров медицинского назначения от ООО "БЕЛМЕД ОПТ"

      Компания ООО " Белмед Опт" осуществляет поставки медицинских изделий и медицинской техники  в лечебные учреждения, медицинские лаборатории, в центры диагностики и обследования, с многопрофильные лаборатории на территории РФ , а так же экспортом медицинской техники и медицинских изделий в страны  ЕАЭС. 

    Наша компания серьезно относится  качеству поставляемой  продукции и выборе производителей и импортеров .

          Вся предлагаемая продукция имеет  сертификаты качества и регистрационные удостоверения Минздрава РФ.
Наша компания предлагает:
*Уверенность во всех поставках, наличие постоянного склада, отлаженной логистики.
*Оперативность обработки заказа.
*Индивидуальный подход к работе с Вашим предприятием
*Честность и прозрачность всех операций
*На весь ассортимент реализуемой продукции мы предоставляем полный пакет документов , подтверждающий ее качество и происхождение.



 